Знаменитые учителя Карабаха – Лятиф Керимов

Именно с его именем связано изучение азербайджанского коврового искусства как науки и воспитание профессиональных ковровых художников

Следующим историческим лицом проекта Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха" является Лятиф Керимов.

Как сообщает Report, он родился в 1906 году в Шуше. Лятиф Керимов является основателем науки ковроткачества в Азербайджане. В Институте архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики (ныне НАНА) ему удалось открыть отдел коврового искусства, до конца жизни он работал руководителем данного отдела, в то же время занимался педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном институте искусств им.М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства).

Испытывающий любовь к ковровому искусству Лятиф Керимов внес большой вклад в открытие первых ковровых школ в Баку и Губе (1932-1936). Именно с его именем связано изучение азербайджанского коврового искусства как науки и воспитание профессиональных ковровых художников. Он был и требовательным, и сострадательным учителем. Работал не только в области ковроткачества, но и в других областях декоративно-прикладного искусства. Выдающийся художник дал азербайджанским коврам вторую жизнь в истинном смысле этого слова, проделал большую работу по их популяризации в мировом масштабе. В 1967 году по инициативе великого художника был основан Азербайджанский музей ковра, а 26 лет спустя музей получил его имя.

Говоривший – "Шуша – это мой воздух" - Лятиф Керимов, на вопрос: "Какой ковер ваш самый любимый?" ответил: "Все ковры, которые я создал, дороги мне".

Отметим, что в рамках проекта "Знаменитые учителя Карабаха" представлена информация об известных людях, родившихся в Карабахе и занимающихся педагогической деятельностью. Цель проекта – почтить память известных учителей из Карабаха.