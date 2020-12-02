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"Знаменитые учителя Карабаха" – Гашим бек Везиров 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Гашим бек Везиров  Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам
Наука и образование
2 декабря 2020 г. 12:18
Знаменитые учителя Карабаха – Гашим бек Везиров 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному педагогу, публицисту, переводчику, писателю и журналисту Гашим беку Везирову.

Гашим бек Везиров родился в 1868 году в Шуше. Преподавал в Иреване, Барде, Шеки и Шуше. После окончания Иреванской учительской семинарии, Г.Везиров приступил к преподавательской деятельности в селе Бейюк Веди. За его плечами работа педагогом в селах Алпоут и Барда Джаванширского уезда, селе Кичик Кёйнюк Шекинского уезда. Некоторое время возглавлял русско-мусульманскую школу в Шуше, преподавал родной язык в подготовительном классе Реальной школы в Шуше.

Педагогическая деятельность позволила Везирову глубже изучить быт народа. Полученные знания благотворно отразились на его писательской деятельности. Гашим бек создал строгую дисциплину в школе, которую возглавлял, открыл вечерние курсы по обучению грамоте. Будучи просветителем и искренне переживая за нацию, он стремился к тому, чтобы народ был образованным, чтобы каждый ребенок получал в школе хорошие знания.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Haşım bəy Vəzirov 

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