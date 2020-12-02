"Знаменитые учителя Карабаха" – Гашим бек Везиров

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному педагогу, публицисту, переводчику, писателю и журналисту Гашим беку Везирову.

Гашим бек Везиров родился в 1868 году в Шуше. Преподавал в Иреване, Барде, Шеки и Шуше. После окончания Иреванской учительской семинарии, Г.Везиров приступил к преподавательской деятельности в селе Бейюк Веди. За его плечами работа педагогом в селах Алпоут и Барда Джаванширского уезда, селе Кичик Кёйнюк Шекинского уезда. Некоторое время возглавлял русско-мусульманскую школу в Шуше, преподавал родной язык в подготовительном классе Реальной школы в Шуше.

Педагогическая деятельность позволила Везирову глубже изучить быт народа. Полученные знания благотворно отразились на его писательской деятельности. Гашим бек создал строгую дисциплину в школе, которую возглавлял, открыл вечерние курсы по обучению грамоте. Будучи просветителем и искренне переживая за нацию, он стремился к тому, чтобы народ был образованным, чтобы каждый ребенок получал в школе хорошие знания.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.