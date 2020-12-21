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"Знаменитые учителя Карабаха" - Гасанали хан Гарадаги 

"Знаменитые учителя Карабаха" - Гасанали хан Гарадаги  Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха"
Наука и образование
21 декабря 2020 г. 15:41
Знаменитые учителя Карабаха - Гасанали хан Гарадаги 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен выдающемуся азербайджанскому просветителю, поэту, педагогу, театральному деятелю Гасанали хану Гарадаги.

Гасанали хан Гарадаги родился 28 января 1848 года в Шуше. Он прославился как талантливый поэт, а с конца 60-х годов занялся преподавательской деятельностью. Он вел занятия с детьми на родном языке у себя дома. Именно Гасанали Хан первым использовал письменную доску и парту во время урока.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Həsənəli xan Qaradaği

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