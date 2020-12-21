"Знаменитые учителя Карабаха" - Гасанали хан Гарадаги

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха"

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен выдающемуся азербайджанскому просветителю, поэту, педагогу, театральному деятелю Гасанали хану Гарадаги.

Гасанали хан Гарадаги родился 28 января 1848 года в Шуше. Он прославился как талантливый поэт, а с конца 60-х годов занялся преподавательской деятельностью. Он вел занятия с детьми на родном языке у себя дома. Именно Гасанали Хан первым использовал письменную доску и парту во время урока.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.