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"Знаменитые учителя Карабаха" - Гара бек Аливердилер 

"Знаменитые учителя Карабаха" - Гара бек Аливердилер  Гара бек родился в 1879 году в провинции Периоглулар Шушинского уезда
Наука и образование
15 декабря 2020 г. 14:27
Знаменитые учителя Карабаха - Гара бек Аливердилер 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен общественно-политическому деятелю Гара беку Аливердилеру.

Гара бек родился в 1879 году в провинции Периоглулар Шушинского уезда.

Выпускник Реального училища в Шуше. Был депутатом парламента во времена Азербайджанской Демократической Республики. Дальновидный государственный деятель и политик, Гара бек ратовал за общенациональное движение в области здравоохранения и просвещения, призванное воспитать образованную молодежь. По его инициативе в Карабахе были построены школы и медицинские учреждения.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Qara bəy Əliverdilər

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