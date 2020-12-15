"Знаменитые учителя Карабаха" - Гара бек Аливердилер

Гара бек родился в 1879 году в провинции Периоглулар Шушинского уезда

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен общественно-политическому деятелю Гара беку Аливердилеру.

Гара бек родился в 1879 году в провинции Периоглулар Шушинского уезда.

Выпускник Реального училища в Шуше. Был депутатом парламента во времена Азербайджанской Демократической Республики. Дальновидный государственный деятель и политик, Гара бек ратовал за общенациональное движение в области здравоохранения и просвещения, призванное воспитать образованную молодежь. По его инициативе в Карабахе были построены школы и медицинские учреждения.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.