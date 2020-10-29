 "Знаменитые учителя Карабаха" - Фиридун бек Кочарли

Новым героем инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые учителя Карабаха" стал Фиридун бек Кочарли.
Как сообщает Report, видный азербайджанский писатель, общественный и государственный деятель Фиридун бек Кочарли в 1885-1890 и в 1893-1894 годах преподавал в Эриванской гимназии.
В 1895 году работал преподавателем азербайджанского языка и шариата татарского отделения Горийской учительской семинарии. В 1918-1920 годах возглавлял открытую по его инициативе Газахскую учительскую семинарию. Фиридун бек высоко ценил профессию преподавателя. Он считал учителя лучиком света и маяком.
Фиридун бек всегда говорил, что нет плохого ученика, есть неправильно понимающий его учитель.
"Долг учителя состоит в том, чтобы воспитать даже самого трудного воспитываемого ребенка", - говорил Фиридун бек.
Он всегда выступал за образование женщин, справедливо полагая, что образованная женщина взрастит образованное потомство.
Отметим, что цель проекта "Знаменитые учителя Карабаха" - почтить память известных карабахских педагогов.