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 "Знаменитые учителя Карабаха" - Фиридун бек Кочарли

 "Знаменитые учителя Карабаха" - Фиридун бек Кочарли Долг учителя состоит в том, чтобы воспитать даже самого трудного воспитываемого ребенка
Наука и образование
29 октября 2020 г. 13:54
 Знаменитые учителя Карабаха - Фиридун бек Кочарли

Новым героем инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые учителя Карабаха" стал Фиридун бек Кочарли.

Как сообщает Report, видный азербайджанский писатель, общественный и государственный деятель Фиридун бек Кочарли в 1885-1890 и в 1893-1894 годах преподавал в Эриванской гимназии.

В 1895 году работал преподавателем азербайджанского языка и шариата татарского отделения Горийской учительской семинарии. В 1918-1920 годах возглавлял открытую по его инициативе Газахскую учительскую семинарию. Фиридун бек высоко ценил профессию преподавателя. Он считал учителя лучиком света и маяком.

Фиридун бек всегда говорил, что нет плохого ученика, есть неправильно понимающий его учитель.

"Долг учителя состоит в том, чтобы воспитать даже самого трудного воспитываемого ребенка", - говорил Фиридун бек.

Он всегда выступал за образование женщин, справедливо полагая, что образованная женщина взрастит образованное потомство.

Отметим, что цель проекта "Знаменитые учителя Карабаха" - почтить память известных карабахских педагогов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Firidun bəy Köçərli

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