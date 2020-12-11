"Знаменитые учителя Карабаха" – Фархад Агазаде

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен известному просветителю, педагогу и журналисту Фархаду Агазаде, относящемуся к плеяде блистательных деятелей культуры и литературы конца XIX-начала XX века.

Фархад Агазаде родился 12 августа 1880 года в Шуше.

После окончания в 1900 году Горийской учительской семинарии, Фархад Агазаде преподавал в школах в Халдане, Шуше, Горусе и Гяндже. В 1905 году продолжил педагогическую деятельность в Баку, работал в русско-мусульманских школах и учебных заведениях "Саадет". "Будущее Родины зависит от педагога и школы", - говорил Фархад Агазаде.

Ему принадлежат большие заслуги в переходе на новый алфавит. Фархад Агазаде активно публиковался на страницах газеты "Азербайджан". В своих статьях он призывал молодежь учиться.

Впервые именно Фархадом Агазаде была научно разработана орфография азербайджанского языка. Учебники, словари и книги Фархада Агазаде, считающиеся столпами истории нашей печати и просвещения, не утратили своей актуальности и поныне.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.