"Знаменитые учителя Карабаха" - Фамиль Мехти

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Фамилю Мехти.

Фамиль Мехти родился 25 декабря 1934 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района, длительное время занимался педагогической деятельностью: работал преподавателем на факультете филологии Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), заведующим кафедрой теории и практики журналистики. Он является соавтором учебника "Вопросы журналистики".

Поэт, доктор филологических наук, профессор Фамиль Мехти почти 50 лет своей жизни посвятил служению науке и искусству. Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.