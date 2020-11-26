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"Знаменитые учителя Карабаха" - Фамиль Мехти 

"Знаменитые учителя Карабаха" - Фамиль Мехти  Проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам
Наука и образование
26 ноября 2020 г. 13:09
Знаменитые учителя Карабаха - Фамиль Мехти 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Фамилю Мехти.

Фамиль Мехти родился 25 декабря 1934 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района, длительное время занимался педагогической деятельностью: работал преподавателем на факультете филологии Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), заведующим кафедрой теории и практики журналистики. Он является соавтором учебника "Вопросы журналистики".

Поэт, доктор филологических наук, профессор Фамиль Мехти почти 50 лет своей жизни посвятил служению науке и искусству. Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Famil Mehdi 

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