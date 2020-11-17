"Знаменитые учителя Карабаха" - Джейхун Гаджибейли

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Джейхуну Гаджибейли, сыгравшему особую роль в развитии и популяризации азербайджанской литературы, истории, публицистики.

Джейхун Гаджибейли родился 3 февраля 1891 года в городе Шуша.

В 1908 году он вместе со своим братом - выдающимся азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым работал учителем в школе "Саадет", которой заведовал Алибек Гусейнзаде. Его деятельность во втором десятилетии XX века в Баку больше связана с просвещением. Принимал активное участие в проведении первого съезда учителей в Баку.

Джейхун Гаджибейли, имя которого золотыми буквами вписано в историю свободы Азербайджана, за весь период своего пребывания в эмиграции (1919-1962) не свернул со своего пути, посвятив всю свою жизнь Азербайджану и борьбе за независимость страны. Один из авторитетных персон истории нашей прессы Джейхун Гаджибейли, придавая важное значение общественной роли и пользе прессы, говорил: "Пресса - это голос и мнение народа". Он расценивал стремление общества к чтению как основу всенародного просвещения.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.