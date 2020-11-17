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"Знаменитые учителя Карабаха" - Джейхун Гаджибейли

"Знаменитые учителя Карабаха" - Джейхун Гаджибейли Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".
Наука и образование
17 ноября 2020 г. 15:41
Знаменитые учителя Карабаха - Джейхун Гаджибейли

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Джейхуну Гаджибейли, сыгравшему особую роль в развитии и популяризации азербайджанской литературы, истории, публицистики.

Джейхун Гаджибейли родился 3 февраля 1891 года в городе Шуша.

В 1908 году он вместе со своим братом - выдающимся азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым работал учителем в школе "Саадет", которой заведовал Алибек Гусейнзаде. Его деятельность во втором десятилетии XX века в Баку больше связана с просвещением. Принимал активное участие в проведении первого съезда учителей в Баку.

Джейхун Гаджибейли, имя которого золотыми буквами вписано в историю свободы Азербайджана, за весь период своего пребывания в эмиграции (1919-1962) не свернул со своего пути, посвятив всю свою жизнь Азербайджану и борьбе за независимость страны. Один из авторитетных персон истории нашей прессы Джейхун Гаджибейли, придавая важное значение общественной роли и пользе прессы, говорил: "Пресса - это голос и мнение народа". Он расценивал стремление общества к чтению как основу всенародного просвещения.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке  "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Ceyhun Hacıbəyli

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