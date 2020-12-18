"Знаменитые учителя Карабаха" - Джафар Ахмедов

Джафар Ахмедов родился в апреле 1890 года в селе Минкенд Лачинского района

Очередной исторический персонаж проекта Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха" - один из основателей системы образования в Кельбаджаре, талантливый педагог Джафар Ахмедов.

Как сообщает Report, он родился в апреле 1890 года в селе Минкенд Лачинского района.

После окончания Минкендской 2-летней русско-татарской школы и Горусской гимназии преподавал во многих отдаленных селах Лачина. Затем работал учителем в селах Гамышлы, Сеидляр, Яншаг, Зейлик, Агджакенд Кельбаджарского района.

Обращаясь к своим ученикам, он говорил: "Ваше будущее только в науке, образовании". Джафар Ахмедов до конца жизни служил развитию просвещения.

В рамках проекта "Знаменитые учителя Карабаха" представлена информация об известных личностях, родившихся в Карабахе и занимающихся педагогической деятельностью.

Цель проекта – почтить память знаменитых карабахских учителей.