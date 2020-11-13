Знаменитые учителя Карабаха – Джаббар Гарягды оглу

Мугам и народные песни в его исполнении - самые ценные жемчужины музыкального сокровища Азербайджана

Следующий, о ком пойдет речь в проекте "Знаменитые учителя Карабаха" Министерства образования Азербайджана - это Джаббар Гарягды оглу.

Как сообщает Report, он родился в 1861 году в Шуше в квартале Сеидли.

В истории национальной музыкальной культуры Азербайджана Джаббар Гарягды оглу занимает особое место. Он был известен не только как ханенде, но и как талантливый композитор и поэт. Новый этап азербайджанского искусства ханенде связан с его именем. Он был одним из первых организаторов Азербайджанской государственной консерватории.

Джаббара Гарягды оглу называют живой историей, энциклопедией Азербайджанской народной музыки.

Мугам и народные песни в его исполнении - самые ценные жемчужины музыкального сокровища Азербайджана. Велика роль Джаббара Гарягдыоглу и в становлении оперного искусства в нашей стране, именно он является первым актером нашей оперной сцены. Он был и великим мастером, и заботливым учителем. Заботясь о своих учениках, он советовал им беречь свои голоса: "Голос и красота - это Божий дар. Вы должны знать им цену. Прежде всего, вы должны защищать свой голос".

В рамках проекта "Знаменитые учителя Карабаха" представлена информация об известных людях, родившихся в Карабахе и занимавшихся педагогической деятельностью. Цель проекта – почтить память известных учителей из Карабаха.