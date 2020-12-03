"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков

Джаббар бек Велибеков родился в 1893 году в селе I Бахарлы Агдамского района

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Джаббар беку Велибекову.

Джаббар бек Велибеков родился в 1893 году в селе I Бахарлы Агдамского района.

После окончания учебы в 1913 году он вернулся в родное село, где открыл школу в своем доме и занялся преподавательской деятельностью. Джаббар бек Велибеков преподавал учащимся арабский и русский языки, историю, математику и азербайджанскую литературу. Для того, чтобы привлечь внимание нуждающихся учеников к занятиям, Джаббар бек обеспечивал их школьными принадлежностями, заложив тем самым основы школы нового типа в селе I Бахарлы. Ученики Джаббар бека Велибекова впоследствии стали специалистами в различных областях.

В годы советской власти Джаббар бек работал заведующим сельской школы, в тоже время продолжая педагогическую деятельность в селах Гияслы, Гюллюджа и других агдамских селах. С 1937 года он был заведующим сельской школой I Бахарлы Агдамского района.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.