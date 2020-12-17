"Знаменитые учителя Карабаха" – Ашраф Аббасов

Ашраф Аббасов родился в 1920 году в Шуше

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен видному композитору, педагогу и музыковеду Ашрафу Аббасову.

Ашраф Аббасов родился в 1920 году в Шуше.

В 1947-1948 годах возглавлял музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории), 50 лет заведовал кафедрой в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), в 1957-1972 годах был ректором консерватории.

Незабываемый деятель искусства прославился прекрасными музыкальными произведениями.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.