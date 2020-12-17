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"Знаменитые учителя Карабаха" – Ашраф Аббасов

"Знаменитые учителя Карабаха" – Ашраф Аббасов Ашраф Аббасов родился в 1920 году в Шуше
Наука и образование
17 декабря 2020 г. 14:05
Знаменитые учителя Карабаха – Ашраф Аббасов

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен видному композитору, педагогу и музыковеду Ашрафу Аббасову.

Ашраф Аббасов родился в 1920 году в Шуше.

В 1947-1948 годах возглавлял музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (ныне музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории), 50 лет заведовал кафедрой в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), в 1957-1972 годах был ректором консерватории.

Незабываемый деятель искусства прославился прекрасными музыкальными произведениями.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" - Əşrəf Abbasov

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