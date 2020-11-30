"Знаменитые учителя Карабаха" – Анвер Рза

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Анверу Рзе.

Анвер Рза родился 3 марта 1939 года в селе Ашагы Айрым Кельбаджарского района. Окончил факультет английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков им. М.Ф.Ахундова (ныне Азербайджанский университет языков), работал преподавателем, старшим преподавателем и заведующим кафедрой лексики английского языка.

Впервые именно им при институте была создана кафедра перевода, которую он возглавлял до конца жизни. Анвер Рза был талантливым поэтом, философом и профессиональным переводчиком.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.