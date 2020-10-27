Знаменитые карабахские учителя - Алияр Алиев

Очередной выпуск инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые карабахские учителя" посвящен Алияру Алиеву.
Как сообщили Report в Минобразования, Алияр Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газйан Губадлинского района. После окончания в 1979 году Азербайджанского государственного института физической культуры с дипломом отличия некоторое время работал учителем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района. После двух лет работы в Саранском Государственном Университете А.Алиев продолжил педагогическую деятельность в родном селе.
Не сходят с уст героические подвиги участника Карабахской войны Алияра Алиева. Указом президента Азербайджанской Республики он был удостоен звания Национального героя Азербайджана посмертно.
В рамках проекта "Знаменитые карабахские учителя" публикуются сведения о знаменитых выходцах из Карабаха, занимавшихся преподавательской деятельностью.