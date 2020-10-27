Знаменитые карабахские учителя - Алияр Алиев

Не сходят с уст героические подвиги участника Карабахской войны Алияра Алиева. Указом президента Азербайджанской Республики он был удостоен звания Национального героя Азербайджана посмертно

Очередной выпуск инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые карабахские учителя" посвящен Алияру Алиеву.

Как сообщили Report в Минобразования, Алияр Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газйан Губадлинского района. После окончания в 1979 году Азербайджанского государственного института физической культуры с дипломом отличия некоторое время работал учителем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района. После двух лет работы в Саранском Государственном Университете А.Алиев продолжил педагогическую деятельность в родном селе.

Не сходят с уст героические подвиги участника Карабахской войны Алияра Алиева. Указом президента Азербайджанской Республики он был удостоен звания Национального героя Азербайджана посмертно.

В рамках проекта "Знаменитые карабахские учителя" публикуются сведения о знаменитых выходцах из Карабаха, занимавшихся преподавательской деятельностью.