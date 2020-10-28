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Знаменитые карабахские учителя – Абдулрагим бек Хагвердиев

Знаменитые карабахские учителя – Абдулрагим бек Хагвердиев Одной из наивысших целей литератора было воспитание детей в духе верности национально-духовным ценностям, поощрение любви к Родине
Наука и образование
28 октября 2020 г. 11:22
Знаменитые карабахские учителя – Абдулрагим бек Хагвердиев

Очередной выпуск инициированного Министерством образования Азербайджана проекта "Знаменитые карабахские учителя" посвящен Абдулрагим беку Хагвердиеву.

Как сообщили Report в Министерстве образования, Абдулрагим бек Асад бек Хагвердиев родился в 1870 году в селе Агбулаг близ города Шуша Карабахского района. Писатель, драматург, педагог, литературовед, театральный деятель, корифей классической азербайджанской литературы Абдулрагим бек Хагвердиев читал в Азербайджанском Государственном Университете (ныне Бакинский Государственный Университет) лекции по литературе, он будучи интеллигентом, осуществлял просветительскую деятельность.

Абдулрагим бек Хагвердиев писал, что роль театра в просвещении народа незаменима: "Для беседы с народом, призыва его к культуре и просвещению лучшим средством была театральная сцена". Одной из наивысших целей литератора было воспитание детей в духе верности национально-духовным ценностям, поощрение любви к Родине. Мысль, озвученная им в рассказе "Отец и сын", была настоящим описанием жизни писателя: "Счастлив тот человек, имя которого после его смерти остается живым в разговорах, память о нем почтительна и уважительна".

В рамках проекта "Знаменитые карабахские учителя" публикуются сведения о знаменитых выходцах из Карабаха, занимавшихся преподавательской деятельностью.

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Версия на азербайджанском языке  "Qarabağın məşhur müəllimləri"- Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

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