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Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ

Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ Министр национального образования Турции Зия Сельчук ответил на вопросы Report.
Наука и образование
9 июня 2021 г. 17:15
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук

Министр национального образования Турции Зия Сельчук ответил на вопросы Report.

Представляем вниманию читателей это интервью.

- Господин министр, как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией?

- Между Турцией и Азербайджаном существуют братские отношения. Как и во всех вопросах, в ходе 44-дневной Отечественной войны мы были рядом с Азербайджаном. Мы доказали всему миру, что едины. В Отечественной войне Азербайджан освободил земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Победа в Карабахе - самая большая радость, которую испытал за последнее время не только азербайджанский народ, но и весь тюркский мир. Наши отношения развиваются по восходящей. Мы выполняем всю необходимую работу вместе с нашими братьями.

- Какая работа предусмотрена в целях расширения двустороннего сотрудничества в области образования?

- Я обсудил предстоящую работу с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым. Мы подписали соглашение в феврале. В рамках этого соглашения было принято решение о расширении профессионального образования, в том числе подготовки учителей и дистанционного обучения. Будут реализованы и другие вопросы, упомянутые в соглашении. Также предусмотрены совместные проекты, касающиеся повышения цифровых навыков, расширения центров STEAM, сертификации в профессиональных школах. Будет проведена работа по обучению детей по международным стандартам и получению дипломов, признанных во всем мире. В то же время ведется работа по налаживанию поездок детей в Азербайджан и Турцию в целях их осведомления об истории наших стран.

- Какая работа может быть проведена в будущем для повышения знаний и навыков педагогов обеих стран?

- Проводятся совместные обсуждения по повышению знаний и навыков учителей. Наши усилия по обмену опытом продолжаются.

- Принимая вас 27 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкой стороной предложено проведение церемонии закладки фундамента школы в Шуше. Определено ли направление деятельности этой школы? Каким будет обучение в ней?

- В школе, которая будет построена в Шуше, предусмотрено все необходимое. Занятия будут вести преподаватели из Турции или получившие образование в Турции, а также местные преподаватели.

- Какие трудности возникают в связи со взаимным признанием дипломов высших учебных заведений Азербайджана и Турции? Ведется ли работа по решению этого вопроса?

- Есть некоторые расхождения относительно эквивалентности дипломов двух стран с точки зрения продолжительности учебного года. Были проведены соответствующие обсуждения. Этот вопрос найдет свое решение в течение пары встреч, он вполне решаем. К слову, мы достигли некоторых договоренностей в отношении эквивалентности дипломов.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan, Turkey reached some agreements on equivalence of diplomas - INTERVIEW
Версия на азербайджанском языке Ziya Selçuk: "Bütün işləri azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə həyata keçiririk" - MÜSAHİBƏ - VİDEO

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