Жители Земли в конце июля увидят звездопад Южные дельта-Аквариды

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды в этом году достигнет максимальной активности в ночь на 30 июля.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды в этом году достигнет максимальной активности в ночь на 30 июля.

Как передает Report, об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Ночью 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигает максимума действия. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час", - сказали ТАСС в планетарии.

Как уточняют астрономы, наблюдениям с территории России в этот раз помешает слишком яркая Луна - полнолуние произойдет 24 июня, за два дня до пика активности метеорного потока.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Также в июле жители России традиционно смогут наблюдать на небе серебристые облака. 6 июля Земля окажется на максимальном расстоянии от Солнца, в связи с чем видимый диаметр последнего будет наименьшим в году.