Женевская бизнес-школа приглашает к сотрудничеству БВШН

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора вуза Эльмара Гасымова с директором кампуса Женевской школы бизнеса Марком Хаттоном.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

В ней приняли участие советник вице-президента SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Илькин Асланов, заместитель генерального менеджера отдела разработки норм условий труда SOCAR Кямал Дадашев и ответственные сотрудники БВШН.

Рассказав об основных направлениях деятельности Высшей школы, ректор Эльмар Гасымов отметил, что БВШН успешно развивает прочное сотрудничество с местными и международными компаниями. Он также сообщил, что обучение в вузе ведется на основе образовательных программ британского Университета Хериота-Ватта, который является одним из долгосрочных партнеров БВШН.

Поблагодарив ректора Высшей школы за теплый прием, Марк Хаттон сообщил, что Женевская школа бизнеса – один из ведущих университетов Швейцарии, который предлагает широкий выбор программ бакалавриата и магистратуры со специализацией в области финансов и деловом администрировании. Выразив интерес к налаживанию партнерства с Высшей школой, он подчеркнул, что рассматривает его как важное и перспективное. Марк Хаттон отметил, что одним из направлений сотрудничества могло бы стать осуществление в БВШН программы MBA швейцарского вуза со специализацией "Управление нефтегазовой отраслью". По его словам, в рамках обучения по этой специальности могла бы действовать и программа двойного диплома для ее студентов.

Выразив благодарность Марку Хаттону за предложение, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что руководство вуза готово оказать всестороннюю поддержку введению инновационного курса MBA в области управления нефтегазовой отраслью. Впервые предлагаемый в Азербайджане, он вызовет большой интерес студентов и специалистов, отметил ректор. На встрече были обсуждены и другие области сотрудничества двух вузов, в том числе программы обмена студентами и преподавателями, а также возможность участия студентов Женевской школы бизнеса в программах стажировки и производственной практики БВШН.

В ходе визита гости ознакомились с кампусом, а также посмотрели матчи чемпионата вуза по волейболу и футзалу.