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Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря В ночь на субботу на Землю обрушилась сильная магнитная буря.
Наука и образование
29 июня 2024 г. 09:43
Землю накрыла мощная магнитная буря

В ночь на субботу на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно прогнозу астрономов, магнитная буря началась сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00. Затем магнитное поле постепенно стабилизируется и останется активным до середины дня.

По данным ученых, на Земле наблюдается буря второго уровня по пятибалльной шкале. Она образовалась в следствие выброса солнечной массы, пришедшего к Земле днем 28 июня. Выброс был спрогнозирован заранее.

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