Земля прошла через афелий – самую удаленную от Солнца точку своей орбиты

Планета Земля сегодня в 00:06 прошла афелий.

Планета Земля сегодня в 00:06 прошла афелий.

Как передает Report , в этот момент расстояние до Солнца составляло 152 093 251 километр. В этой точке своей орбиты Земля находилась на расстоянии около 5 миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, – ближайшей точке от светила.

В афелии видимый угловой размер диска Солнца меньше, чем в перигелии. Эта разница незаметна на глаз и составляет около 3%. В афелии Земля получает от Солнца примерно на 7% меньше солнечной энергии, чем в перигелии.

Слово "афелий" — греческого происхождения (от греч. аphelios (apo — вдали и helios — Солнце)), в переводе буквально означает "вдали от Солнца". Афелий — наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.