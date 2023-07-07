Земля прошла через афелий – самую удаленную от Солнца точку своей орбиты

Планета Земля сегодня в 00:06 прошла афелий.
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В афелии видимый угловой размер диска Солнца меньше, чем в перигелии. Эта разница незаметна на глаз и составляет около 3%. В афелии Земля получает от Солнца примерно на 7% меньше солнечной энергии, чем в перигелии.
Слово "афелий" — греческого происхождения (от греч. аphelios (apo — вдали и helios — Солнце)), в переводе буквально означает "вдали от Солнца". Афелий — наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.