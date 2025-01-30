Новое здание Итало-Азербайджанского университета будет открыто до сентября

Новое здание Итало-Азербайджанского университета в Баку будет открыто до сентября 2025 года.

Новое здание Итало-Азербайджанского университета в Баку будет открыто до сентября 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор университета ADA Хафиз Пашаев на церемонии открытия новых специальностей в рамках проекта Итало-Азербайджанского университета.

"160 студентов с нового учебного года будут получать образование в Итало-Азербайджанском университете. Сегодняшнее мероприятие в том числе преследует цель ознакомить абитуриентов с потенциалом данного учебного заведения", - отметил он.

Ректор подчеркнул, что ADA сотрудничает с посольством Италии в Баку и проект реализуется по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Университет ADA придает огромное значение развитию достойных кадров во благо нашей страны, с этой целью мы стараемся как можно больше расширить количество факультетов", - сказал Пашаев.