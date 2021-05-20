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Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют

Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют АМУ объявило открытый тендер
Наука и образование
20 мая 2021 г. 11:10
Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют

Спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета (АМУ), кровля учебного здания № 5 и фойе 2-го и 3-го этажей будут отремонтированы.

По сообщению Report, в связи с этим АМУ объявило открытый тендер по одному лоту.

Заинтересованным лицам рекомендуется посетить единый интернет-портал госзакупок www.etender.gov.az, где можно получить подробную информацию о тендере.

Для выполнения контракта участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Организации, желающие принять участие в тендере, могут представить свои предложения посредством портала после перечисления на указанный счет взноса за участие в размере, установленном по лоту.

Стоимость участия в тендере по лоту составляет 150 манатов. Взнос за участие не возвращается ни при каких обстоятельствах.

Документы должны быть составлены на азербайджанском языке.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycan Tibb Universitetinin binası təmir edilir

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