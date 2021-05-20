Здание Азербайджанского медуниверситета отремонтируют

Спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета (АМУ), кровля учебного здания № 5 и фойе 2-го и 3-го этажей будут отремонтированы.
По сообщению Report, в связи с этим АМУ объявило открытый тендер по одному лоту.
Заинтересованным лицам рекомендуется посетить единый интернет-портал госзакупок www.etender.gov.az, где можно получить подробную информацию о тендере.
Для выполнения контракта участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Организации, желающие принять участие в тендере, могут представить свои предложения посредством портала после перечисления на указанный счет взноса за участие в размере, установленном по лоту.
Стоимость участия в тендере по лоту составляет 150 манатов. Взнос за участие не возвращается ни при каких обстоятельствах.
Документы должны быть составлены на азербайджанском языке.