​Заявление председателя ГЭЦ о выпускных экзаменах

"В июне планируется проведение выпускных экзаменов 9-го класса в один этап".
Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Председатель ГЭЦ отметила, что в связи с проведением I этапа экзамена в Баку, Ширване и Нахчыване выпускники из других регионов примут участие только во II этапе экзамена: "Максимальный балл по этому этапу будет рассчитан не в 70, а в 100 баллов".