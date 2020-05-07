​Заявление председателя ГЭЦ о выпускных экзаменах

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"В июне планируется проведение выпускных экзаменов 9-го класса в один этап".

Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Председатель ГЭЦ отметила, что в связи с проведением I этапа экзамена в Баку, Ширване и Нахчыване выпускники из других регионов примут участие только во II этапе экзамена: "Максимальный балл по этому этапу будет рассчитан не в 70, а в 100 баллов".