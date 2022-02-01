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Заявление Минобразования о докторантуре за рубежом

Заявление Минобразования о докторантуре за рубежом "Государственная программа 2019-2023 годов охватывает два направления. Цель состоит в создании хороших образовательных возможностей для молодежи путем обучения в докторантуре за рубежом и создания программ двойного диплома в местных высших учебных
Наука и образование
1 февраля 2022 г. 16:31
Заявление Минобразования о докторантуре за рубежом

"Государственная программа 2019-2023 годов охватывает два направления. Цель состоит в создании хороших образовательных возможностей для молодежи путем обучения в докторантуре за рубежом и создания программ двойного диплома в местных высших учебных заведениях. В результате государственной программы около 130 молодых людей получают образование в более чем 60 престижных университетах мира”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Турал Ахмедов, говоря о приеме документов на обучение в докторантуре за рубежом.

По его словам, каждый из них заключил трехстороннее соглашение с местными высшими учебными заведениями: “Докторанты нацелены на развитие этих университетов в период обучения и после его окончания”.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyindən xaricdə doktorantura təhsili ilə bağlı açıqlama

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