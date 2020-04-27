​Заявление министра образования о выпускных и вступительных экзаменах

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"Учитывая масштабность охвата системы образования и текущую ситуацию, будут предприняты шаги по восстановлению процесса обучения".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По словам министра, в случае необходимости с использованием поддерживающих шагов, будут устранены случаи отставания от занятий: "Постараемся, чтобы в следующем учебном году этот вопрос не создавал проблем".

Д.Байрамов отметил о тесном сотрудничестве с соответствующими структурами в связи с проведением выпускных и приемных экзаменов: "Конкретная информация о дополнительных датах будет представлена позже. И это будет зависеть от существующих условий".

В случае, если возникнет потребность в скорости принятия решения, то для высших учебных заведений будут подготовлены предложения по приему. "В соответствии с существующими условиями будут использоваться наиболее ускоренные модели".