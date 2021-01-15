О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министерство образования о традиционной экзаменационной сессии

Министерство образования о традиционной экзаменационной сессии "Хотя в условиях пандемии проводились письменные экзамены, в основном экзамены перешли на устную форму. После пандемии, возможно, весной, возможно, в следующем семестре мы перейдем к традиционной экзаменационной сессии".
Наука и образование
15 января 2021 г. 16:19
Министерство образования о традиционной экзаменационной сессии
0 : 00
0 : 00

"Хотя в условиях пандемии проводились письменные экзамены, в основном экзамены перешли на устную форму. После пандемии, возможно, весной, возможно, в следующем семестре мы перейдем к традиционной экзаменационной сессии".

Как передает Report, об этом сообщил завотделом Министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, вносятся предложения о послаблениях в организации экзаменов: "Но нынешний период пандемии требует от нас более ответственного подхода к образованию".

Завотделом сказал, что в декабре прошлого года был подписан приказ о проведении экзаменационной сессии: "Сессионные экзамены будут проводиться в режиме онлайн в течение 4 недель. Фактически, занятия с последнего семестра прошлого года проводятся онлайн. Это вызов для всей системы образования. Главный важный вопрос во многих случаях был связан с формой экзаменов. До этого экзамены проводились чаще в письменной форме".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ministry issues statement on traditional exam session
Версия на азербайджанском языке Nazirlikdən ənənəvi imtahan sessiyası ilə bağlı açıqlama

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
8 января 2021 г. 17:03
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi