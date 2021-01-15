Министерство образования о традиционной экзаменационной сессии

"Хотя в условиях пандемии проводились письменные экзамены, в основном экзамены перешли на устную форму. После пандемии, возможно, весной, возможно, в следующем семестре мы перейдем к традиционной экзаменационной сессии".

"Хотя в условиях пандемии проводились письменные экзамены, в основном экзамены перешли на устную форму. После пандемии, возможно, весной, возможно, в следующем семестре мы перейдем к традиционной экзаменационной сессии".

Как передает Report, об этом сообщил завотделом Министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, вносятся предложения о послаблениях в организации экзаменов: "Но нынешний период пандемии требует от нас более ответственного подхода к образованию".

Завотделом сказал, что в декабре прошлого года был подписан приказ о проведении экзаменационной сессии: "Сессионные экзамены будут проводиться в режиме онлайн в течение 4 недель. Фактически, занятия с последнего семестра прошлого года проводятся онлайн. Это вызов для всей системы образования. Главный важный вопрос во многих случаях был связан с формой экзаменов. До этого экзамены проводились чаще в письменной форме".