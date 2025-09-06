Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    7 сентября 2025 года произойдет второе и последнее лунное затмение года.

    Как сообщает Report, в этот день жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение, которое часто называют "Кровавой Луной".

    Полное лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и тень Земли полностью покрывает лунную поверхность.

    В этот момент Луна не исчезает полностью, а приобретает красноватый оттенок. Это происходит из-за преломления и рассеивания солнечного света в земной атмосфере, благодаря чему красные и оранжевые лучи достигают лунной поверхности. Кровавый цвет выглядит особенно драматично, когда Луна находится у горизонта. В этом случае эффект усиливается двойным воздействием: и солнечный свет, проходящий через атмосферу Земли, окрашивает Луну в красный, и сама Луна у горизонта уже имеет красноватый оттенок.

    На самом деле тень Земли состоит из двух частей: полутени и тени. Когда Луна входит в полутень, начинается полутеневое лунное затмение, которое трудно заметить невооруженным глазом. Когда же Луна входит в тень Земли, начинается затмение, видимое невооруженным глазом.

    Полутеневое лунное затмение начнется в 19:28:21, частичное затмение - в 20:27:02, а полное затмение - в 21:30:41. Максимальная фаза затмения наступит в 22:11:47. Полное затмение завершится в 22:52:47, частичное - в 23:56:26, а полутеневое лунное затмение закончится в 00:55:00. Продолжительность полного затмения составит 82 минуты.

    Второе полное лунное затмение 2025 года будет видно в Европе, Африке, Азии и Австралии. На территории Азербайджана полное лунное затмение можно будет наблюдать с вечерних часов до полуночи.

