Завтра завершается регистрация поступивших в колледжи абитуриентов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Продолжается регистрация абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив документы в принявшие их учебные заведения до 17:00 31 августа.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Согласно информации на 10:00 30 августа, регистрацию уже прошли 76% абитуриентов.

Напомним, что непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.