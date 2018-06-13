Завтра в школах Азербайджана прозвенит "последний звонок"

© Report

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Завтра, 14 июня, в Азербайджане завершится 2017/2018 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "последний звонок".

Как сообщает Report, "последний звонок" будет проходить только в самой школе и продлится 2 часа.

Ожидается, что в этом году XI классы общеобразовательных школ Азербайджана окончит 83 001 ученик.

IX классы общеобразовательных школ, находящихся в ведомстве Управления образования г.Баку окончат 28 125 учеников, XI - 19 192 ученика. В столице 46 849 человек окончит первый класс, 638 – 12 класс (очно-заочно полную среднюю школу и заочные классы). В спецшколах в ведомстве управления IX класс окончат 322 человека.

Отметим, что с 2015 года "последний звонок" в Азербайджане проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров № 362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.