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В Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра

В Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра Завтра в Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра.
Наука и образование
29 мая 2024 г. 12:30
В Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра

Завтра в Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра.

Как передает Report, об этом заявил министр образования Турецкой Республики Северного Кипра Назым Чавушоглу.

По его словам, в мероприятии примут участие ректоры 14 высших учебных заведений Северного Кипра.

Министр также отметил, что 29 мая встретится с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым: “На встрече будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Северным Кипром”.

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Версия на английском языке Baku to host exhibition about Northern Cyprus universities
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda Şimali Kipr universitetləri ilə bağlı sərgi keçiriləcək

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