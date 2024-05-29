В Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра

Завтра в Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра.

Завтра в Баку пройдет выставка по продвижению университетов Северного Кипра.

Как передает Report, об этом заявил министр образования Турецкой Республики Северного Кипра Назым Чавушоглу.

По его словам, в мероприятии примут участие ректоры 14 высших учебных заведений Северного Кипра.

Министр также отметил, что 29 мая встретится с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым: “На встрече будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Северным Кипром”.