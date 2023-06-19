О нас

Завтра в Азербайджане стартует тестовый этап сертификации учителей

Завтра в Азербайджане стартует тестовый этап сертификации учителей С завтрашнего дня начинается тестовый этап сертификации учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.
Наука и образование
19 июня 2023 г. 10:39
Завтра в Азербайджане стартует тестовый этап сертификации учителей

С завтрашнего дня начинается тестовый этап сертификации учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, в экзамене ожидается участие около 34 тыс. педагогов.

Тестовый экзамен продлится до 24 июня. На конец августа запланирован этап собеседования.

Напомним, что Министерство науки и образования отменило участие в процессе сертификации педагогов, которым на 15 сентября текущего года исполняется 60 лет. Участие педагогов старше 60 лет в тестовых экзаменах, которые пройдут с 20 по 24 июня, не предусмотрено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahdan müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının test mərhələsi başlayır

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi