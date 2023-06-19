Завтра в Азербайджане стартует тестовый этап сертификации учителей

С завтрашнего дня начинается тестовый этап сертификации учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

С завтрашнего дня начинается тестовый этап сертификации учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, в экзамене ожидается участие около 34 тыс. педагогов.

Тестовый экзамен продлится до 24 июня. На конец августа запланирован этап собеседования.

Напомним, что Министерство науки и образования отменило участие в процессе сертификации педагогов, которым на 15 сентября текущего года исполняется 60 лет. Участие педагогов старше 60 лет в тестовых экзаменах, которые пройдут с 20 по 24 июня, не предусмотрено.