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Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза

Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза Завтра, 22 февраля, в Азербайджане будет отмечаться первый вторник Новруза - "Су чершенбеси".
Наука и образование
21 февраля 2022 г. 15:50
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза

Завтра, 22 февраля, в Азербайджане будет отмечаться первый вторник Новруза - "Су чершенбеси".

Как сообщает Report, с этой недели с "Су чершенбеси" начинаются приготовления к празднику Новруз.

Согласно поверьям, Всевышний сначала создал воду, поэтому первый вторник отмечается как "Су чершенбеси". Некоторые источники называют этот день также "изначальный вторник", "цветочный вторник". Согласно древним поверьям, "Су чершенбеси" считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать "новую воду", которая считается лекарством от тысячи болезней.

Праздник Новруз является предвестником весны и считается началом года. Поэтому люди просят, чтобы их год был таким же прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

В первый вторник – "Су чершенбе" на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство.

В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

В Азербайджане 1 марта отметят "Од чершенбе", 8 - "Йел чершенбе", на 15 - "Торпаг чершенбе".

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