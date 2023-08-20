Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом

21-23 августа будет проведен этап отбора вакансий на 2023-2024 учебный год в рамках конкурса по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования.

21-23 августа будет проведен этап отбора вакансий на 2023-2024 учебный год в рамках конкурса по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования.

Как передает Report, прием на работу учителей по срочному контракту начнется с 11:00 21 августа и будет проводиться централизованно с применением программного обеспечения.

Кандидатам предоставляется право выбора 4 вакансий, которые должны до 11:00 23 августа выбрать вакантную должность и подтвердить свою электронную заявку, зайдя на свои персональные страницы.

В отборе вакансий по срочным контрактам могут участвовать кандидаты, набравшие 40 и более баллов на тестовом этапе конкурса.