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Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом

Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом 21-23 августа будет проведен этап отбора вакансий на 2023-2024 учебный год в рамках конкурса по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования.
Наука и образование
20 августа 2023 г. 11:44
Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом

21-23 августа будет проведен этап отбора вакансий на 2023-2024 учебный год в рамках конкурса по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования.

Как передает Report, прием на работу учителей по срочному контракту начнется с 11:00 21 августа и будет проводиться централизованно с применением программного обеспечения.

Кандидатам предоставляется право выбора 4 вакансий, которые должны до 11:00 23 августа выбрать вакантную должность и подтвердить свою электронную заявку, зайдя на свои персональные страницы.

В отборе вакансий по срочным контрактам могут участвовать кандидаты, набравшие 40 и более баллов на тестовом этапе конкурса.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimlərinə başlanılır

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