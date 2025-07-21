Завтра в Азербайджане начинается прием в профучилища

Завтра в Азербайджане начинается прием в профучилища

Завтра в Азербайджане начинается прием в профессиональные училища.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов.

Он отметил, что желающие получить профессиональное образование должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и подать заявку через услугу "Электронный прием студентов в профессиональные учебные заведения" с 22 июля по 11 августа.

"Прием осуществляется на основании среднего балла оценок абитуриента по соответствующим предметам, указанным в его аттестате. Каждому участнику процесса приема предоставляется возможность выбрать максимум 5 специальностей", - добавил Карамов.