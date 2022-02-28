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Начинается регистрация на конкурс по трудоустройству учителей на постоянной основе

Начинается регистрация на конкурс по трудоустройству учителей на постоянной основе Завтра на конкурсе по набору учителей на 2021-2022 учебный год начинается отбор претендентов по трудоустройству на постоянной основе с целью заключения бессрочного трудового договора с кандидатами, принятыми на работу по срочному контракту.
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 10:42
Начинается регистрация на конкурс по трудоустройству учителей на постоянной основе

Завтра на конкурсе по набору учителей на 2021-2022 учебный год начинается отбор претендентов по трудоустройству на постоянной основе с целью заключения бессрочного трудового договора с кандидатами, принятыми на работу по срочному контракту.

Как сообщили Report в министерстве образования, в конкурсе могут принять участие лица, набравшие необходимые проходные баллы в конкурсе по набору учителей на текущий учебный год, получившие среднее специальное или высшее образование по педагогическим направлениям и принятые на работу по срочному трудовому договору на соответствующие вакантные места до 31 января 2022 года.

Электронный прием документов для участия в конкурсе пройдет 1-7 марта. Для участия в конкурсе кандидаты с 00:00 1 марта могут пройти регистрацию на сайте www.miq.edu.az/muqavile. Крайний срок для регистрации – 23:59 7 марта.

В текущем учебном году конкурс по трудоустройству на постоянной основе пройдет в традиционном формате. После проверки введенных кандидатами данных на их личные страницы будет отправлена информация о дате, времени и месте проведения собеседования.

В то же время, согласно действующим правилам, лица, добившиеся успеха в конкурсе по трудоустройству на постоянной основе, не смогут участвовать в конкурсах по приему или переводу учителей в течение трех учебных лет.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить из раздела "Вопросы-ответы" на сайте www.miq.edu.az/muqavile

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