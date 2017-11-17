Завтра состоятся приемные экзамены на госслужбу

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Государственным экзаменационным центром 18 ноября будет проведен тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам AA, AB и AC, относящимся к категории А административных должностей (административные руководящие (управляющие) позиции).

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, экзамен пройдет посредством компьютеров.

Экзамен состоится по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского университета "Азия").

Регистрация завершается в 18:00 17 ноября.

Желающие принять участие в экзамене должны создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ. После создания "Личного кабинета" и перечисления необходимых средств на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ через службу "Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на госслужбу". Более подробно о регистрации на экзамен и других необходимых вопросах можно узнать, перейдя по ссылке: http://dim.gov.az/news/events/3493/.

Напомним, что тестовый экзамен по группам BA и BB, относящимся к административным должностям госслужбы категории В (административные исполнительные позиции), состоится 17 декабря. Регистрация для участия на экзамене продлится до 6 декабря. Более подробно можно ознакомиться по ссылке: http://dim.gov.az/news/events/3494/.