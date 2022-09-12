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Завтра состоится сертификационный экзамен для учителей, меняющих место работы

Завтра состоится сертификационный экзамен для учителей, меняющих место работы 13 сентября планируется проведение тестового этапа процесса сертификации преподавателей.
Наука и образование
12 сентября 2022 г. 15:11
Завтра состоится сертификационный экзамен для учителей, меняющих место работы

13 сентября планируется проведение тестового этапа процесса сертификации преподавателей.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, экзамен будет организован в Баку и Гяндже.

Согласно действующим правилам, педагоги, впервые нанятые на работу, освобождаются от процесса сертификации на 5 лет.

Цель состоит в том, чтобы по результатам сертификации соответствующим постановлением Кабинета министров педагоги получили надбавки к должностным окладам.

Отметим, что лица, которые не смогли принять участие в тестировании 13 сентября, могут принять участие в экзамене, который состоится 15 октября. В этом случае должностные оклады педагогов будут выдаваться с момента прохождения ими дополнительной сертификации.

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Версия на азербайджанском языке Sabah iş yerini dəyişən müəllimlərin sertifikasiya imtahanı keçiriləcək

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