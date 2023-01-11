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Завтра состоится аттестация в порядке экстерната

Завтра состоится аттестация в порядке экстерната 12 января состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.
Наука и образование
11 января 2023 г. 14:32
Завтра состоится аттестация в порядке экстерната

12 января состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.

Как сообщает Report, знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учебными заведениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, состоящего из 10 вопросов по каждому предмету.

Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале.

Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.

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