Завтра состоится аттестация в порядке экстерната

12 января состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.

12 января состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.

Как сообщает Report, знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учебными заведениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, состоящего из 10 вопросов по каждому предмету.

Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале.

Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.