Завтра пройдет тестовое оценивание для учеников IX классов

Ученикам будет выделено 3 часа (14:00-17:00) на 85 вопросов

Завтра Управление образования города Баку проведет тестовое оценивание для учеников IX классов.

Как передает Report, тестовое оценивание состоятся 9 февраля в онлайн формате в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Основной целью проведения тестового оценивания является определение готовности учеников к выпускным экзаменам. Тестовое оценивание проведут по математике, английскому языку и языку преподавания.

Ученикам будет выделено 3 часа (14:00-17:00) на 85 вопросов (язык обучения 30, математика – 25, английский язык – 30). По завершении оценивания результаты по набранным школьниками баллов будут направлены в общеобразовательные учебные заведения.