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Завтра пройдет этап собеседования конкурса приему на работу замдиректоров школ

Завтра пройдет этап собеседования конкурса приему на работу замдиректоров школ 13 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет этап собеседования конкурса на замещение должностей заместителя директора по обучению и воспитанию, организатора внеклассного и внешкольного воспитания с детьми. Об этом Report соо
Наука и образование
12 сентября 2022 г. 16:09
Завтра пройдет этап собеседования конкурса приему на работу замдиректоров школ

13 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет этап собеседования конкурса на замещение должностей заместителя директора по обучению и воспитанию, организатора внеклассного и внешкольного воспитания с детьми.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Кандидаты получили SMS-оповещение с указанием времени и места проведения собеседования. На этапе собеседования будут проверены теоретические знания кандидатов о должности, управленческие навыки и личные качества.

Кандидатам необходимо предоставить документы (личное дело, копию трудовой книжки, оригинал удостоверения личности, диплом о высшем образовании и приложение) в комиссию, созданную Управлением образования города Баку.

Отметим также, что по результатам тестирования 310 кандидатов, сдавших экзамен, имеют право участвовать в этапе собеседования конкурса.

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Версия на азербайджанском языке Məktəblərdə direktor müavini vəzifəsinə qəbul üzrə müsahibələr başlayır

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