Завтра пройдет этап собеседования конкурса приему на работу замдиректоров школ

13 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет этап собеседования конкурса на замещение должностей заместителя директора по обучению и воспитанию, организатора внеклассного и внешкольного воспитания с детьми. Об этом Report соо

13 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет этап собеседования конкурса на замещение должностей заместителя директора по обучению и воспитанию, организатора внеклассного и внешкольного воспитания с детьми.



Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.



Кандидаты получили SMS-оповещение с указанием времени и места проведения собеседования. На этапе собеседования будут проверены теоретические знания кандидатов о должности, управленческие навыки и личные качества.



Кандидатам необходимо предоставить документы (личное дело, копию трудовой книжки, оригинал удостоверения личности, диплом о высшем образовании и приложение) в комиссию, созданную Управлением образования города Баку.



Отметим также, что по результатам тестирования 310 кандидатов, сдавших экзамен, имеют право участвовать в этапе собеседования конкурса.