Завтра произойдет последнее солнечное затмение в этом году

Завтра произойдет последнее солнечное затмение 2019-го года.

Как сообщает Report, солнечное затмение начнется 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени.

Полное затмение состоится в 07:37, достигнет максимума в 09:34 и в 10:58 завершится полное затмение. Весь процесс завершится в 12:06.

За природным явлением смогут наблюдать в Азии, Австралии, Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Борнео.

На территории Баку с 08:03 до 08:52 по местному времени можно будет наблюдать упомянутое природное явление.