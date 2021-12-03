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Завтра произойдет последнее солнечное затмение года

Завтра произойдет последнее солнечное затмение года 12:30
Наука и образование
3 декабря 2021 г. 12:48
Завтра произойдет последнее солнечное затмение года

Завтра, 4 декабря, произойдет последнее солнечное затмение в 2021 году.

Как передает Report, это будет полным солнечным затмением.

Солнечное затмение начнется в 09:29:16, достигнет пика в 11:34:38 и завершится в 13:37:2. Затмение продлится 4 часа и 8 минут. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды.

Астрономическое событие будет хорошо видно в Антарктиде, южной Африке, юго-восточной Австралии, а также в южной части мирового океана.

С территории Азербайджана наблюдать солнечное затмение не удастся.

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