Завтра произойдет первое в этом году лунное затмение

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Первое лунное затмение этого года произойдет завтра.

Как сообщил Report заместитель директора по научным работам Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов, природное явление начнется 31 января в 15:48:27.

По его словам, полное затмение состоится в 16:51:47: “Завершится процесс в 18:07:51. Полное затмение продлится 1 час 16 минут. В этот период поверхность Луны будет полностью закрытой, т.е. Луна будет красной”.

Представитель обсерватории отметил, что конец затмения, т.е. постепенное и полное открытие поверхности Луны состоится в 19:11:11: “В Азербайджане первое в этом году лунное затмение будет наблюдаться с 18:00 с Луны и будет видно, как постепенно открывается ее поверхности с нижней части. Это говорит о том, что с территории Азербайджана полное затмение увидеть не удастся. Люди могут увидеть это в Казахстане, Монголии и страны восточнее в направлении Японии”.

Отметим, что второе лунное затмение ожидается 28 июля.