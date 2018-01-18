Завтра первый урок в бакинских школах будет посвящен трагедии 20 января

© Report

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 19 января первый урок в образовательных учреждениях, подотчетных Управлению образования города Баку, будет посвящен 20 января – Дню общенационального траура в Азербайджане.

Как сообщили Report в управлении, уроки, проводимые в школах согласно “Плану мероприятий о проведении 28-й годовщины трагедии 20 января”, утвержденному Министерством образования, а также согласно приказу Управления образования города Баку призваны укрепить у школьников чувство патриотизма, воспитать их достойными гражданами своей страны в духе патриотизма.



На уроках минутой молчания будет почтена память героев, отдавших свои жизни во имя свободы народа Азербайджана.

Преподаватели на уроках расскажут о событиях 20 января 1990 года, ставших героической летописью борьбы азербайджанского народа во имя свободы и территориальной целостности страны. Также будет поведано о последствиях трагедии 20 января, подвиге сынов, ставших шехидами во имя Родины и канувших в вечность.

В преддверии 28-й годовщины трагедии 20 января будет организовано посещение школьниками и педагогами Аллеи шехидов.