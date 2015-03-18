​Завтра начинается регистрация бакалавров по приему в магистратуру на факультет журналистики

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинается регистрация (анкета) бакалавров, желающих поступить в магистратуру на факультет журналистики. Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов, регистрация завершится 29 марта в 17:00 часов.

На экзамене на выявление способностей каждому бакалавру будет предоставлено 30 минут. Взяв билет, они должны будут ответить на вопросы перед комиссией.

Редакционное задание выполняется в письменной форме. Ответ бакалавра на каждый вопрос оценивается в 5 баллов. Ответившие на "отлично" на три вопроса бакалавры получат 15 баллов. Лица, набравшие 8 и более баллов считаются выдержавшими экзамен и переходят на второй этап, где должны написать сочинение (эссе), сдав экзамен по программе журналистики №44.

Выдержавшие испытание бакалавры при выборе специализации могут выбрать журналистику. Напомним, что бакалавры, прошедшие регистрацию для выбора специализации "журналистика", должны до 31 марта взять "пропускной лист на выявление способности бакалавра" и в указанное время прийти на экзамен.