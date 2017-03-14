Завсектором: Дети, которым исполнилось 8 лет, должны пройти комиссию перед приемом в школу

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Дети, которым исполнилось 8 лет, должны пройти комиссию перед приемом в школу.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции завсектором информационного обеспечения Управления образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, родители детей старше 8 лет также должны предварительно зарегистрировать их в электронной системе: "После регистрации они должны вместе с детьми обратиться в Управление образования города Баку по понедельникам и четвергам для прохождения комиссии. Ребенок может быть привлечен к индивидуальному обучению только после прохождения комиссии".