Завотделом: За последние 3 года среди выпускников уменьшилось число "двоечников"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За последние 3 года среди выпускников уменьшилось число "двоечников".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев на отчетной конференции "Цель-качество: наше образование в плоскости анализа" .

По его словам, по сравнению с 2012 годом в 2015 году среди выпускников 9-х классов процентный показатель учеников, получающих двойки, уменьшился на 14%: "С другой стороны, если в 2012-м году на выпускных экзаменах положительные отметки получили 50% учеников, то в 2016 году этот показатель составил 67,3%. В целом, за последние 3 года среди выпускников число учеников, получающих двойки, уменьшилось на 30%".

Э.Амруллаев подчеркнул, что по сравнению с 2012 годом в 2015 году на 14% улучшились результаты выпускных экзаменов 9-х классов.

Завотделом отметил, что показатель по дошкольному образованию в Азербайджане ниже общего среднего показателя мировых стран.

Э.Амруллаев добавил, что на базе 87 школ по городу Баку организованы дошкольные подготовительные курсы для более чем 3000 детей.