Завотделом: Важно создание университетских онлайн-библиотек

“У нас не так много академических изданий на азербайджанском языке. Актуальным вопросом является и их электронизация"

"У ряда университетов есть онлайн-библиотеки, пусть порой и не идеальные. Хотя в целом такая проблема имеет место".

По сообщению Report, об этом заявил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли на онлайн-мероприятии “Организация обучения и экзаменов в условиях пандемии”.

По словам Н.Мамедли, создание университетских онлайн-библиотек является важным вопросом. “У нас не так много академических изданий на азербайджанском языке. Актуальным вопросом является и их электронизация", - подчеркнул Н.Мамедли.