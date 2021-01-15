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Завотделом: Важно создание университетских онлайн-библиотек

Завотделом: Важно создание университетских онлайн-библиотек “У нас не так много академических изданий на азербайджанском языке. Актуальным вопросом является и их электронизация"
Наука и образование
15 января 2021 г. 16:41
Завотделом: Важно создание университетских онлайн-библиотек

"У ряда университетов есть онлайн-библиотеки, пусть порой и не идеальные. Хотя в целом такая проблема имеет место".

По сообщению Report, об этом заявил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли на онлайн-мероприятии “Организация обучения и экзаменов в условиях пандемии”.

По словам Н.Мамедли, создание университетских онлайн-библиотек является важным вопросом. “У нас не так много академических изданий на азербайджанском языке. Актуальным вопросом является и их электронизация", - подчеркнул Н.Мамедли.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Universitetlərin onlayn kitabxana yaratması vacibdir"

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