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    Завотделом: В связи с организацией дошкольных групп даны поручения районам

    Айдын Ахмедов: Эти группы по всей стране будут на азербайджанском и русском языках

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Начиная с очередного учебного года в средних школах Азербайджана будут действовать дошкольные группы для детей 5 лет. 

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом дошкольного и общего образования министерства образования Айдын Ахмедов.

    Он отметил, что как предусмотрено в постановлении Кабинета министров "О вопросах организации дошкольной подготовки детей", этот процесс будет проводиться поэтапно.

    Завотделом подчеркнул, что в связи с этим вопросом даны поручения районам: "На первом этапе будет установлено, в каких школах будут организованы эти группы, какие педагоги будут их проводить. Эти группы по всей стране будут на азербайджанском и русском языках". 

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