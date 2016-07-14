Завотделом: В связи с организацией дошкольных групп даны поручения районам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Начиная с очередного учебного года в средних школах Азербайджана будут действовать дошкольные группы для детей 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом дошкольного и общего образования министерства образования Айдын Ахмедов.

Он отметил, что как предусмотрено в постановлении Кабинета министров "О вопросах организации дошкольной подготовки детей", этот процесс будет проводиться поэтапно.

Завотделом подчеркнул, что в связи с этим вопросом даны поручения районам: "На первом этапе будет установлено, в каких школах будут организованы эти группы, какие педагоги будут их проводить. Эти группы по всей стране будут на азербайджанском и русском языках".