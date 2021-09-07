Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения

"Пандемия нанесла серьезный удар по академическому обучению в сфере образования. С другой стороны, создала основу для формирования навыков".

"Пандемия нанесла серьезный удар по академическому обучению в сфере образования. С другой стороны, создала основу для формирования навыков".

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу сказала на брифинге в связи с началом 2021-2022 учебного года.

По ее словам, учителя подготовились к новому учебному году: "Запаздывание начала обучения не такая большая проблема. Главное то, что наши работники образования полностью готовы к традиционной системе обучения".